Občine in javne ustanove zapirajo vrata za obiskovalce

Zaradi širjenja koronavirusa in dodatnih ukrepov države, so mnoge javne ustanove in tudi podjetja sprejeli še strožje glede obiska ljudi v ustanovah in poslovanja s prebivalci. Tako so poleg zaprtju šol in vrtcev v ponedeljek, kar nalaga vladna odredba, nekatere občine na Celjskem in javni zavodi že napovedali zaprtje svojih prostorov do preklica.

Tako na primer Mestna občina Celje od jutri do preklica zapira mestno blagajno in glavno pisarno, prav tako ne bo uradnih ur v občinski upravi, vsi dogodki v Narodnem domu so odpovedani. Podobne ukrepe sprejemajo tudi v drugih občinah ter na upravnih enotah v Laškem, Šentjurju, kjer so te ukrepe že uveljavili, občine so prav tako odpovedale svoje prireditve in dogodke. Občane tudi pozivajo, da z občinskimi službami komunicirajo po elektronski pošti ali telefonu.

Od danes naprej pa vsaj do 25. decembra ne bo predstav v Mestnem kinu Metropol, z jutrišnjim dnem bo do preklica zaprta tudi Osrednja knjižnica Celje.

Tudi v mnogih podjetjih so omejili ali povsem prekinili poslovanje s strankami, s katerimi komunicirajo po drugih kanalih, elektronski pošti in telefonu.

Za natančnejše informacije glede delovanja občin, upravnih enot, javnih zavodov in drugih ustanov ter podjetij, je priporočljivo spremljanje objav na njihovih spletnih straneh.

RG

Foto: Andraž Purg – Grupa