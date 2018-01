December je mesec toplih besed, majhnih pozornosti in dobrih dejanj. Je čas obdarovanja, pričakovanj in tihih želja. Tudi Center za socialno delo Celje želi biti del tega, zato sodeluje pri obdarovanju otrok iz socialno ogroženih družin v projektu Božiček za en dan – Majhna škatla za velik nasmeh. Letos smo v okviru projekta obdarili 87 otrok, ki so jih predlagali zaposleni, ki so se pri svojem delu celo leto srečevali z družinami z različnimi socialnimi stiskami in težavami.

Lepo je videti vesel nasmeh in zadovoljstvo otrok ter staršev ob prejemanju daril. V njihovem in svojem imenu se zahvaljujemo ekipi projekta Božiček za en dan in vsem Božičkom, ki pomagate obdarovati otroke. Hvala, da soustvarjate projekt Božiček za en dan – Majhna škatla za velik nasmeh.

UM