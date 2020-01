Obdarili smo novoletne malčke v celjski porodnišnici

Naša medijska hiša je skupaj s Tosamo, Novo KBM Maribor, Zlatarstvom Petek in Mestno občino Celje že 56. leto zapored ob prehodu v novo leto obdarila malčke, ki so na svet prijokali v najdaljši noči. Se je pa situacija nekoliko obrnila v primerjavi z letom prej. “Obarvana” je namreč v moški stil tokrat. Medtem ko je v Celju leto 2019 prva začela punčka, pa je letos prvi na svet v celjski porodnišnici prijokal fantek. Tudi zadnji se je lani rodil deček. Če sklepamo po tem, bo letošnje leto polno moške energije. No, tudi ženske. Brez mam namreč ne gre.

Celotna reportaža bo objavljena v tiskani izdaji Novega tednika, ki tokrat izjemoma izide v petek, 3. januarja.

Zadnji novorojenček se je na silvestrovo rodil ob 22.21 uri mamici Janji Vodišek iz Šentjurja. Ob 2. uri in 13 minut pa se je v porodni sobi že zaslišal prvi jok leta 2020, in sicer sinčku mami Daryi Kovalovi iz Petrovč. »Za to, da je bil prehod starega v novo leto povsem v znamenju dečkov, je ob 5.14 uri poskrbel še drugi letošnji fantek, ki je razveselil mamico Mojco Kovač iz Šmarja pri Jelšah,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje. Prva Celjanka, ki je rodila v letu 2020, pa je bila Elma Avdić, ki je ob 6.02 rodila deklico. Vsem, tudi mamam ki so rodile ob drugih urah, seveda iskrene čestitke in želje, da bodo otroci in starši zdravi. Mi pa smo izbrskali še eno mamico, čigar dojenčica je sicer na svet privekala predzadnja v letu 2019! Naključje je namreč hotelo, da je mamica zaposlena ravno v celjski porodnišnici kot babica že nekaj let. Gre za Alenko Čadej Gračner.

Naša akcija je že tradicionalna, saj traja že 56 let. To pomeni, da so prvi, ki smo jih na začetku akcije obdarili, danes že babice in dedki! Tudi letos smo malčkom odnesli nekaj lepih daril in dobrot. Skupaj z Zlatarstvom Petek, Tosamo in Novo KBM ter Mestno občino Celje smo mamice obdarili z boni, zlatimi presenečenji in dobrotami ter dobrodošlimi darili, ki jim bodo prišla še kako prav. Zlatarstvo Petek je mamici, ki je rodila zadnja v letu 2019 in prvi v letu 2020 izdelalo tudi čudovito verižico z obeskom nogic.

