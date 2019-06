Obeležje treh zvezd

V Celju deluje več klubov, ki s svojim humanitarnim delom pomagajo ranljivim skupinam ljudi, kot so slepi in slabovidni, otroci z različnimi posebnimi potrebami, socialno ogroženi, pa tudi nadarjeni ter drugi. Občasno se klubi povežejo, da tako s skupnimi akcijami dosežejo še večji učinek.

Letos so združeni rotary in lions klubi s podmladki pripravili že šesto dobrodelno tržnico v središču Celja.To soboto pa so otvorili skupno obeležje, ki opozaarja, da v mestu delujejo številni klubi z dobrodelnim poslanstvom, nekateri s stoletno tradicijo.

Prejšnjo soboto so svojo dejavnost predstavili na stojnicah v središču Celja in ponudili različne izdelke v zameno za dobrodelne prispevke. Vsako leto izberejo akcijo enega od klubov, letos je bila to pobuda lionsov za obnovo napisov v brajici v parku slepih in slabovidnih v Medlogu. S tržnico so zbrali 900 evrov. Da bi ljudje vedeli, da tudi v Celju delujejo klubi, ki imajo bogato mednarodno tradicijo, pa so po zgledu tujih mest v soboto postavili še skupno obeležje, ki je tudi dokaz zglednega sodelovanja klubov. Simbolno obeležje treh celjskih zvezd stoji na zelenici pri bencinski črpalki Petrola na Hudinji. Z njim želijo ljudi tudi opominjati, da so med nami številni, ki potrebujejo pomoč.

V glasbenem programu je sodeloval kvartet trobil iz Glasbene šole Celje pod mentorstvom Dejana Podbregarja.

TC, foto: SHERPA

Avtorji obeležja so Franci Pliberšek, Borut Pregelj in Luka Čepin