Obeležujejo največji hmeljarski praznik

V Braslovčah bodo danes obeležili največji hmeljarski praznik, 57. Dan hmeljarjev, s katerim hmeljarji simbolično naznanijo začetek obiranja hmelja. Dopoldne se bodo v tamkajšnjem domu kulture zbrali na slavnostni seji, popoldne pa bodo organizatorji, Turistično društvo Braslovče in Združenje hmeljarjev Slovenije znova pripravili tradicionalne etnološko družabne igre s povorko in slavnostno razglasitvijo nove hmeljarske starešine in princese.

»Danes se tradicionalno zberejo hmeljarske starešine in naredijo načrt obiranja, ki bo trajalo do konca septembra, ko se bo s hmeljarskim likofom sezona tudi končala,« je pomen dneva strnil Branko Ribizel, predsednik Turističnega društva Braslovče. Poleg tega ima prireditev širši družbeni pomen tako za občino, kot celotno dolino. V turističnem društvu se na največje hmeljarsko druženje pripravljajo že nekaj mesecev prej, na dan prireditve pa se skupaj s hmeljarskimi družinami veselijo domala vsi občani. Da Braslovče dihajo s tem praznikom, dokazuje tudi dejstvo, da so osrednji trg že kar nekaj dni prej odeli v hmeljske barve.

Nedeljsko dopoldne bo že tradicionalno rezervirano za svečano sejo in predstavitev zbranih številk, s katerimi vselej postreže ena največjih poznavalk hmelja pri nas, Irena Friškovec iz celjske enote Kmetijsko gozdarskega zavoda.

Letina bi še lahko bila povprečna

Vreme letos hmeljarjem, kot tudi ostalim kmetom, ni bilo naklonjeno. Količina in kakovost hmeljske letine bo tako močno odvisna od vremena. »Trenutne vremenske razmere so za razvoj hmelja sicer zelo ugodne,« pravi Irena Friškovec, a ob tem dodaja: »Žal pa so vremenske razmere v preteklih mesecih močno krojile razvoj rastline. Hladen maj je že na začetku močno upočasnil rast hmelja in ponekod je rast, glede na povprečna leta, zaostajala tudi za tri tedne.« Veliko škode je letos v hmeljiščih naredila tudi toča. »Nekateri nasadi so bili res močno prizadeti, okoli 400 hektarov je bilo takih, kjer so bili odbiti vsi vrhovi.« Vse to se bo gotovo močno vplivalo na končno oceno letine. »Čeprav imajo sedaj nekatere rastline že lepe nastavke in so si marsikje lepo opomogle, bo pridelek v hmeljiščih, ki jih je poškodovala toča, zmanjšan vsaj za polovico.«

Tudi v nasadih, ki jih toča ni prizadela bo, kot kaže letina nekoliko skromnejša.

LKK, foto: arhiv NT&RC