Obilno deževje tudi ponoči, ki pa bo čez dan le ponehalo

Obilno deževje, ki je včeraj zajelo vso državo in povzročilo precej nevšečnosti in škodo tudi na Celjskem, se je nadaljevalo tudi ponoči. Na nekaterih območjih je prišlo do poplav zaradi meteornih voda in dviga podtalnice, sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Zaradi poplav je bil promet ponekod močno oviran, prišlo je tudi zapor cest. Padavine naj bi danes popoldan sicer ponehale, jutri pa se znova okrepile.

Meteorna voda je tako poplavila štiri stanovanjske hiše v Šmatevžu v Občini Braslovče, hudournik pa je ogrožal hiše v Košnici pri Celju ter v Studencah v Občini Žalec, kjer je eno tudi poplavil. V omenjenih krajih so gasilci namestili protipoplavne vreče in odmašili meteorne jaške.

Meteorne vode so ogrožale stanovanjske hiše ali zalile kletne prostore tudi v Črnovi pri Velenju, Šoštanju, Nazarjah, na Polzeli in v Topolšici.

Včeraj popoldan sta se v Zahomcah in v Zaplanini, v občini Vransko, sprožila tudi zemeljska plazova, ki sta zasula lokalni cesti in ogrožala stanovanjske hiše.

Zaradi poplav je bila včeraj nekaj časa zaprta glavna cesta Arja vas – Velenje pri Veliki Pirešici, na regionalni cesti Trojane – Vransko pa je bil zaradi večje količine zemlje, peska in vode na vozišču močno oviran promet.

Po napovedih meteorologov bodo sicer tudi danes reke na območjih osrednje, južne in vzhodne še naraščale, ob tem bodo posamezne reke še poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila, poplavila bo tudi reka Krka in nekateri njeni pritoki. Podrobneje o vremenu pa ob koncu informativne oddaje.

