Oblačila za prijetnejše počutje otrok v bolnišnici

Celjsko trgovsko podjetje Tuš je opoldan Splošni bolnišnice Celje podarilo oblačila za njihove najmlajše bolnike na pediatričnem oddelku in drugih oddelkih bolnišnice. Gre za štiri tisoč kosov oblačil, za donacijo pa so so v Tušu odločili v letu, ko praznujejo 30-letnico svojega delovanja, letos pa mineva tudi 30 let od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah.

Da so donacijo predali v tem tednu, tudi ni naključje. Anja Marjetič, predstavnica za odnose z javnostmi v podjetju Tuš:

V celjski bolnišnici so veseli vsake donacije, v obliki denarja, materiala ali tudi kakšnega dobrodelnega nastopa, ki polepša življenje bolnikov, je povedala direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek. Pri današnji donaciji pa so bili še posebej presenečeni:

V celjski bolnišnici na leto sprejmejo približno šest tisoč otrok, v njej luč sveta ugleda več kot 1700 novorojenčkov.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA