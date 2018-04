Vaše delovne naloge bodo predstavljali sestavljanje komponent in varjenje tankih pločevin do 5 mm po MIG/MAG- in TIG-postopku, branje delavniške dokumentacije in upoštevanje navodil za delo, skrbno ravnanje z merilnimi sredstvi in orodji … Baumüller Dravinja, d. o. o., Delavska cesta 10, 3210 Slovenske Konjice. Prijave zbiramo do 9. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.