Oblikovalka, ki je naredila copate za Melanio Trump

Maja Štamol Droljc je ena najbolj prepoznavnih slovenskih modnih oblikovalk ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini.

Maja Štamol Droljc je na slovenski modni sceni od leta 2004, ko je ustanovila svojo blagovno znamko, a uveljavila se je že dolgo pred tem. Leta 1997 se je prijavila na natečaj za obleko mis Slovenije in je bila med desetimi finalisti. Ponosna je na zmago na natečaju za obleko mis Universe, na delo kostumografinje v gledališki igri Mesto na EX, delo stilistke na Viktorjih 2010 ter na sodelovanje s finsko Nokio, za katero je izdelala kolekcijo večernih oblek in modnih dodatkov h kolekciji telefonov L amour. Ko se je Kopitarna Sevnica za pomladni teden mode leta 2014 povezala z Majo Štamol, je nastala obutev poletja – modni natikači so bili dan po predstavitvi na modni brvi razprodani. Zaradi neverjetnega povpraševanja sta se s kopitarno odločili za izdelavo ekskluzivne mini kolekcije sandal in japonk znotraj linije K Kopitarna. Maja je oblikovala tudi posebno izdajo copat Kopitarne Sevnica The White House oziroma Bela hiša. Copati z belim cofom so bili narejeni prav za Melanio Trump. Eleganten minimalizem je prepoznaven slog kreacij Maje Štamol. Pred dnevi se je končal Ljubljanski teden mode, kjer so znana slovenska in tuja modna imena pokazala, kakšni bodo jesenske smernice. Že vsa leta se tam predstavlja tudi Štamolova. Zato je bil obisk v njenem ateljeju skorajda obvezen.

V svetu zvezdniki narekujejo smernice, ki jim sledijo najstnice in ostale modne navdušenke. Kdo kroji smernice v Sloveniji? Ali pridejo s takšnimi predlogi tudi k vam?

Zelo pogosto. Sploh mlajša dekleta pridejo s fotografijami oblek iz rdečih preprog, ki so nedostopne. To so obleke, kjer je veliko ročnega dela, ko so čipke izdelane posebej za zvezdnice, da ne govorim o ročnem šivanju kristalov. Ravno danes končujemo obleko, za katero je mladenka dobila navdih v modni hiši Elis Saab. Povedala sem ji, da takšne obleke niti približno ne morem narediti, lahko je zgolj nekaj podobnega. Ko je dekle prišlo na prvi pogovor, je povedalo, da je to isto obleko pomerilo v Parizu. To je obleka, ki je vredna nekaj deset tisoč evrov, naša je cenejša, a še vedno draga za maturantsko obleko. Bolj sem vesela, ko pridejo dekleta s fotografijami mojih oblek. Vidim tudi kopije svojih oblek, kar pomeni, da me spremljajo. V veselje mi je, da kljub svojim petdesetim letom še lahko sledim željam mlajših strank. Ker moje stranke so stare od dvajset do osemdeset let.

Če ste nekoč izjavili, da bi radi oblekli Michelle Obama, nekdanjo prvo damo ZDA, ste zdajšnji prvi dami Melanii Trump zašili copate.

Michelle Obama mi je še vedno izziv, saj je karizmatična in pametna ženska, mogoče mi je blizu tudi zaradi barve kože. Všeč mi je njen stil oblačenja in še vedno bi ji rada zašila obleko. Ko je Donald Trump kandiral za predsednika, smo v Kopitarni Sevnica razmišljali, da bi naredili čevlje posebej zanjo. A ker v kopitarni nimajo kopita za čevlje z visoko peto, smo se odločili in naredili copate.

Ali jih Melania Trump nosi?

Tega ne vemo. Vemo, da je paket s copati prevzela. Mogoče jih celo nosi. Ti copati so v moj atelje in Sevnico pripeljali veliko tujih medijev.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA