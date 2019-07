Obnova dotrajanega trnoveljskega mostu

Mestna občina Celje (MOC) je v teh dneh začela obnovo mostu na Trnoveljski cesti, nedaleč stran od Veterinarskega centra.

Gre za star in močno dotrajan most, ki je bil zgrajen kmalu po drugi svetovni vojni. Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, ki je bilo v postopku javnega naročila izbrano kot najugodnejši ponudnik. Pogodbena vrednost del, ki naj bi bila končana do konca novembra, znaša nekaj več 370 tisoč evrov, celjska občina pa je denar zanje zagotovila v proračunu. Večina gradbenih del bo izvedenih ob popolni zapori prometa. Oddelek za okolje in prostor ter komunalo na MOC je zaradi gradbenih del pri sanaciji mostu čez reko Hudinjo izdal dovoljenje za začasno popolno zaporo občinske lokalne Trnoveljske ceste v času od 25. julija do 30. oktobra 2019.

Kdaj se bo izvajalec del odločil zapreti most še ni znano, predvidoma pa naj bi se to zgodilo še ta mesec. V času popolne zapore prometa na Trnoveljski cesti, bo ta preusmerjen skozi širši kompleks Prevozništva v Gajih oziroma iz smeri Trnovelj po Kulturniški, Kotnikovi in Plinarniški ulici na Bežigrajsko cesto in obratno. Kot zagotavljajo na celjski občini bodo obvozi označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA