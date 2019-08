Obnova končana v treh tednih

Stekleno pročelje stavbe Paviljona za predstavitev arheologije in Turistično-informacijskega centra (TIC) na Glavnem trgu v Celju bo po poškodbi steklenega dela svojo prvotno podobo spet dobilo predvidoma v treh tednih, ko bo končana obnova, so povedali na Zavodu Celeia Celje, ki upravlja to stavbo.

Vrednost ocenjene škode je približno 6.500 evrov, škodo pa bodo na zavodu prijavili zavarovalnici.

Do razbitja dela steklene površine na stavbi je prišlo pred dnevi v večernih urah, povzročil pa jo je je mimoidoči kolesar zaradi premočnega udarca s kolesom. Kot so še povedali na Zavodu Celeia, je pri neljubem dogodku šlo za nesrečen pripetljaj in ne za objestnost, čeprav so na kraj dogodka prispeli tudi policisti. Poškodba stavbe tudi ne vpliva na delo Turistično-informacijskega centra, ki posluje nemoteno v okviru poletnega delovnega časa.

RG