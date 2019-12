Obnovitvena dela v Tehno parku v zaključni fazi

Obnovitvena dela v bodočem Tehno parku Celje so v zaključni fazi. Še pred prazniki bo celjska občina vložila vso dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja, čemur bo v začetku januarja sledil tehnični pregled. Mestni svetniki so na torkovi seji tudi imenovali direktorico Javnega zavoda Tehno Park Celje za štiriletno mandatno obdobje, in sicer Andrejo Erjavec.

V začetku prihodnjega leta bodo v objekt namestili opremo in eksponate, za javnost pa bodo Tehno park Celje predvidoma odprli poleti. Ponujal bo zabavne, znanstvene, poučne, interaktivne in eksperimentalne vsebine za otroke, mladostnike, družine ter vse vedoželjneže, ki jih zanima naš svet, tehnologija, vesolje, človeško telo, matematika in še kaj.

»Projekt Generator« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vrednost celotne naložbe za Mestno občino Celje in solastnika objekta, podjetje Tuš nepremičnine, skupaj znaša skoraj 6 milijonov evrov. Vrednost samo za celjsko občino pa znaša 5,5 milijona evrov. Milijon evrov je namenjen opremljanju znanstveno tehnološkega parka.

Občina ureja tudi območje pred Tehno parkom, na delu Lilekove in Gubčeve ulice, ki bo po ureditvi prijazno kolesarjem in pešcem.

BA, foto: MOC