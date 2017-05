Obnovljena ploščad

Konjiški Stari grad je med lokalnimi in tudi tujimi pohodniki zelo priljubeljena razgledna točka. Lansko pomlad so vandali vlomili v stolp in uničili pohodno-razgledno ploščad. Po enem letu so ploščad postavili na novo.

Glavni pobudnik in organizator obnove je bil javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice, pravi župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, ki se zaveda pomena turistične točke.

Obiskovalci bodo lahko z gradu spet občudovali pogled na Slovenske Konjice in ostalo Dravinjsko dolino.

BGO