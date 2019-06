Obnovljene ceste in igrišče ter nov most

Občina Vitanje je ena manjših slovenskih občin, a ima čudovito danost neokrnjene narave, kar poskuša čim bolje izkoristiti. Občinski proračuna je le nekaj tisoč evrov manjši od treh milijonov, tako da veliko ne ostaja za velike naložbe, a po besedah župana Slavka Vetriha je denarja vsaj toliko, da lahko z njim izboljšujejo življenje občanov. Na današnji osrednji proslavi ob državnem in občinskem prazniku bo župan podelil občinska priznanja osebam, ki so s svojim delom zaznamovali življenje v občini.

Vitanje je ena tistih slovenskih občin, ki je na lanskoletnih lokalnih volitvah dobila novega župana. Po nekajletnem odmoru se je Slavko Vetrih ponovno zavihtel na županski stolček. Naložbe, ki jih bo s pomočjo občinske uprave naredil v letošnjem letu: “Brez problemov ni napredka, kar ni nič posebnega. Ob sprejetju proračuna smo se zavezali, da bomo zgradili kilometer asfaltne ceste na Paki, preplastili približno 400 metrov odseka na Ljubnici, obnovili most na Fužinah in preplastili športno igrišče. Dela na Paki so v polnem zagonu, prav tako so tudi dela na mostu na Fužinah. Hkrati dobivamo ponudbe za izvedbo del na Ljubnici in za preplastitev športnega igrišča, poleg tega bi radi obnovili nekaj dotrajanih lokalnih asfaltnih cest,” pravi vitanjski župan.

V času lanskih lokalnih volitev je bila vroča tema šolski prevoz do družin na Breznem. Ta problem je uspešno rešen in na zadovoljstvo staršev in otrok je na tej cesti urejen brezplačen šolski prevoz. Župan je pred časom odprl novo učno pot – projekt Obiščimo vitanjske vodnjake, ki radovednega obiskovalca slikovito vodi do devetih prenovljenih vodnjakov in njihovih opisnih tabel. V Zgornjem Breznu žal ostaja problem vodooskrbe in zanj pripravljajo finančne rešitve.

Letos bodo podelili naziv častnega občana, ki ga bo prejel Anton Kuzman za vseživljenjsko družbenopolitično delo na občinski, regijski in državni ravni ter za izjemen doprinos k razvoju zadružništva in lokalne skupnosti. Zlati grb bodo podelili Vojku Dobrosavljeviču za večletno operativno in vodstveno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Vitanje. Turistično društvo Vitanje, ki letos praznuje 30 let, bo prejelo srebrni grb Občine Vitanje. Prejemniki pisnih priznanj so Ivan Oprešnik, Ivo Jakop, Gašer in Alma Macuh ter podjetje Unior.

BGO