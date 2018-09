Obnovljene fasade za lepše mestno jedro

Mestna občina Celje bo letos sofinancirala obnovo štirih uličnih fasad na stavbah v starem mestnem jedru in obnovo treh zgradb, ki se uvrščajo med kulturno in sakralno dediščino. Za obnovo uličnih fasad so na celjski občini v letošnjem proračunu namenili sto tisoč, za obnovo kulturne in sakralne dediščine pa petdeset tisoč evrov.

Celjska občina bo sofinancirala fasade stavb na Okopih, Muzejskem trgu, kjer so se dela že začela ter na Razlagovi in Miklošičevi ulici, kjer bo začetek obnove konec tega meseca.

Na podlagi razpisa za obnovo zgradb kulturne in sakralne dediščine bo občina sofinancirala tudi obnovo Kapucinskega samostana, cerkve Sv. Martina na Teharjah in cerkve Sv. Martina v Šmartnem v Rožni dolini.

Pri obeh sklopih obnove je šlo za sofinanciranje fasad tistih stavb ter zgradb kulturne in sakralne dediščine, ki so v lasti ali solasti fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov. Mestna občina bo sofinancirala 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC