Obroki hrane za osnovnošolce iz socialno šibkih družin

Celjskim osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, ki so se znašli v težkem položaju in bi lahko v teh izrednih razmerah ostali lačni, bo Mestna občina Celje s pomočjo OŠ Lava zagotovila obroke hrane. Starši bodo lahko hrano za svoje otroke prevzeli na severni strani parkirišča OŠ Lava.

Zaradi odredbe, ki je začela veljati ob polnoči in je prepoveduje zbiranje več kot pet oseb na javnem mestu, prehranjevanje ne bo dovoljeno na mestu prevzema. Obroke hrane pri OŠ Lava delili enkrat na dan, in sicer od ponedeljka do petka med 11. in 12. uro. Tako bo vse dokler bodo trajale izredne razmere. Šole bodo starše otrok iz socialno ogroženih družin obvestile o vseh potrebnih podrobnostih (kraj prevzema hrane, čas prevzema, način prevzema …).

Starši bodo lahko prevzeli po en obrok za vsakega učenca, ki ga je šola uvrstila na seznam. Ta ni dokončen in ga bomo prilagajali potrebam. Če bomo ugotovili, da hrano potrebuje še kakšen otrok, ga bomo seveda uvrstili na seznam in poskrbeli, da ne bo ostal lačen.

Starši morajo imeti s sabo svojo posodo za hrano (menažno posodo). Upoštevati morajo medsebojno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 metra). Po hrano lahko pridejo le, če so zdravi in ne kažejo simptomov bolezni ali prehlada.

Starši, ki že imajo pravico do prevzema obrokov v programu javna kuhinja, bodo tam, torej na I. OŠ, še naprej prevzemali obroke tudi za svoje otroke.

