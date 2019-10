Obširna preiskava podjetja s Celjskega, v katerem so zaposleni tudi invalidi

Nacionalni preiskovalni urad je danes izvajal hišne preiskave na več naslovih v Sloveniji, med drugim tudi na Celjskem. Kriminalisti preiskujejo sum goljufije pri porabi evropskih

sredstev.

»Na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča opravljajo sedem hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov, na katerih iščejo dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije,« so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Predkazenski postopek vodijo zoper dve osebi. Šlo naj bi za to, da naj bi osebi sodelovali na javnem razpisu Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s področja socialne aktivacije in pri tem na domnevno nezakonit način na škodo proračuna

Evropske unije in proračuna Republike Slovenije pridobili okoli 300 tisoč evrov premoženjske koristi gospodarski družbi iz Celja. Pridobitev dodatnih 150 tisoč evrov premoženjske koristi pa je ostalo pri poskusu, navajajo na policiji.

Po naših podatkih gre za sicer podjetje, ki ima sedež v Celju in več poslovnih enot v Sloveniji, večinoma pa zaposluje invalide.



