Obvestilo upravnikom blokov za obveščanje o pomoči občanom

Mestna občina Celje je danes upravnikom stanovanjskih blokov v Mestni občini Celje poslali obvestilo, da lahko vsi občani, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč pri nujnih opravkih (trgovina, lekarna), med 8. in 15. uro pokličejo na Civilno zaščito na telefonsko številko 03/ 491-09-20. Občani se lahko v tem času za dodatne informacije obrnejo tudi na občino na telefonsko številko 041 774 686.

Upravniki bodo obvestila izobesili na oglasne table oziroma vidna mesta v stanovanjskih blokih. Vse občanke in občane prosimo, naj na to obliko pomoči opozorijo svoje sosede, ki ne odhajajo iz svojih stanovanj in obvestila na oglasni deski ne bodo videli.

Ta oblika pomoči je namenjena res samo za nujne opravke.

»Občane še enkrat pozivamo, naj delujejo skrajno samozaščitno. Naj po nepotrebnem ne hodijo od doma, naj poskrbijo zase in svoje najbližje. V teh težkih razmerah je pomembno tudi, da ostanemo mirni, preudarni in da dosledno upoštevamo navodila pristojnih institucij. S tem naredimo največ dobrega zase, pa tudi za tiste, ki opravljajo delo v javno korist: zdravstveni delavci, farmacevti, trgovci, policisti, gasilci, civilna zaščita, predstavniki občin, prostovoljci … S samozaščitnim ravnanjem lahko preprečimo tudi dodatne obremenitve zdravstvenega sistema«, so še zapisali na celjski občini.

RG