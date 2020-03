Obvezno razkuževanje v blokih buri duhove

Vladni odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, ki odreja razkuževanje opreme v skupnih prostorih najmanj dvakrat dnevno, za kar morajo poskrbeti upravniki stavb, še naprej buri duhove ter sproža številne nejasnosti in vprašanja. Pri Združenju upravnikov nepremičnin pri GZS ter pri dveh upravnikih smo se pozanimali, kako nameravajo izvajati odlok.

»V Združenju upravnikov nepremičnin pri GZS smo bili presenečeni nad vsebino odloka, pri čemer se z nami glede vsebine in predlaganih ukrepov predhodno niste posvetovali. Sprejeti ukrepi so glede namena in učinka vprašljivi, zlasti pa strokovno in tehnično, razen načina izvajanja v okviru usposobljenih čistilnih servisov, v danih razmerah tudi neizvedljivi. Prav tako vladni odlok ni upošteval, da na trgu trenutno ni dostopa do mask, razkužil, zaščitnih pokrival ipd,« so zapisali v združenju v pismu, ki so ga naslovili na vlado.

Predsednik združenja Boštjan Udovič je posebej za naš medij povedal, da so vsem članom že pred odlokom priporočali, da sprejmejo dodatne ukrepe za čiščenje in razkuževanje skupnih prostorov, seveda v dogovoru z etažnimi lastniki.

»Upravniki nimajo dovolj zaposlenih za izvajanje tako obsežnih ukrepov, ki se nanašajo na več kot 15.000 večstanovanjskih stavb. V praksi obstajata dve možnosti: da to nalogo zaupajo zunanjim izvajalcem, ki so za to tudi usposobljeni (čistilni servis), ki bodo znali poskrbeti tako za zaščitno opremo kot za ustrezna razkužilna sredstva. Če bodo naloge izvajali etažni lastniki sami (ali upravniki, ki za to načeloma tudi niso strokovno usposobljeni), bodo morali glede zaščitnih in razkužilnih sredstev slediti navodilom pristojnih ustanov (NIJZ, Urad za kemikalije, ipd.).

Zanimalo nas je še, kdo bo kril strošek razkuževanja in ali bodo zaradi tega položnice za stanovanjske storitve višje. »V prvi fazi je to gotovo strošek uporabnikov, saj gre za stroške obratovanja večstanovanjskih stavb. Strošek bo odvisen od načina razkuževanja, za katerega se bodo stanovalci odločili. Če bodo razkuževali sami, bo ta strošek predstavljal samo strošek nabave razkužilnih sredstev. Obenem pa na združenju menimo, da bi država, ki od državljanov zahteva izvedbo ukrepov, za to morala zagotoviti tudi določena sredstva. Zato bomo verjetno to tudi predlagali za naslednji paket interventnih ukrepov,« je še povedal Boštjan Udovič, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS.

Iz katerega vira pokriti stroške razkuževanja?

Za oceno in način izvajanje vladnega odloka smo pridobili tudi mnenji dveh upravnikov, pri čemer sta ob povedala, da razkuževalnih sredstev trenutno nimata, prav tako ne dovolj zaposlenih, da bi ukrep izvajala sama.

»Zato ga bomo uresničevali s pomočjo zunanjih sodelavcev, kjer tega ne bo mogoče zagotoviti, pa bodo skladno z določili odloka ukrepe morali izvajati etažni lastniki sami. Po prvih ocenah (glede na cene potrebne opreme, zaščitnih sredstev in samega dela) gre za precejšnje zneske, ki jih upravniki ne moremo pokriti. Od pristojnega ministrstva pričakujemo natančnejšo obrazložitev, ali gre za strošek uporabnikov ali lastnikov in ali je te stroške mogoče pokriti iz sredstev rezervnega sklada,« je povedala Vanja Knez, direktorica podjetja Domplan.

»Po sprejetem odloku smo se v manj kot 24 urah organizirali ter stopili v stik z nadzornimi odbori v vseh stavbah v našem upravljanju. Obvestili smo jih o odloku in jim ponudili dve možnosti načina izvajanja: da to izvajajo etažni lastniki sami, mi pa organiziramo razkužilna sredstva in zaščitno opremo oziroma da poskrbimo za zunanjega izvajalca razkuževanja. Zunanji ponudniki razkuževanja naj bi imeli dovolj sredstev, se pa lahko to zaradi splošnega pomanjkanja razkužil in zaščitne opreme hitro spremeni. O višini stroška zaenkrat ne moremo govoriti, ker je odvisen od velikosti objekta in izbire izvajalca – notranji ali zunanji. Strošek razkuževanja prevzamejo etažni lastniki, ker so solastniki skupnih delov večstanovanjskih stavb,« pa je povedal Gregor Kolenc, direktor PE Celje v podjetju Habit.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA