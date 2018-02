Obvladajo angleščino in fiziko

Že drugo leto zapored so se na Gimnaziji Celje – Center (GCC) udeležili enega največjih mednarodnih tekmovanj iz angleškega jezika Best in English. V konkurenci 800 šol in skoraj 20.000 dijakov s celega sveta so izboljšali lanski rezultat in se ekipno uvrstili na odlično 27. mesto, kar je tudi dokaz o kvaliteti pouka angleškega jezika ne le na GCC, ampak tudi v osnovnih in srednjih šolah v državi.

Za drugo izjemno novico pa so dijaki poskrbeli na sobotnem izbirnem tekmovanju, ki je bilo na Inštitutu Jožefa Stefana (IJS) v Ljubljani. Četrtošolka Ema Pilih in tretješolca Manca Strah in Mitja Suvajac so komisijo strokovnjakov z zagovori nalog in odgovori na njihova vprašanja prepričali in tako bodo Slovenijo med 5. in 7. aprilom zastopali na uglednem mednarodnem tekmovanju AYPT v Avstriji. Mentorja, ki bosta tekmovalce pripravljala na tekmovanje, sta dr. Sergej Faletič z IJS in Borut Namestnik, profesor na GCC.

Mladi fiziki z GCC z ekipo Inštituta Jožefa Stefana in z mentorjem Borutom Namestnikom (Foto: arhiv GCC)

