Oče, ki je umoril otroka in si sodil sam, napisal poslovilno pismo

Slovenijo je pretresla tragedija, ki se je včeraj zgodila v Gostinci pri Virštanju. 50-letni moški je umoril svojega 13-letnega sina, nato pa si je sodil sam. Njuni trupli so našli včeraj zvečer v njuni stanovanjski hiši. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki bo morda pokazala še kakšen podatek več v povezavi z umorom. Policija je sicer danes za javnost podala izjavo, a dokaj skopo, saj vseh podatkov o okoliščinah dogodka še nima.

Več kriminalistov in policistov namreč na terenu še vedno zbira informacije in vzpostavlja stik s sorodniki umrlih, ki bi morda lahko podali kakšno informacijo, ki bi bila ključnega pomena, da bi policija prišla do vzroka za tako tragično dejanje.

Tragedija naj bi se zgodila včeraj zgodaj popoldne, vendar so trupli našli zvečer, nekaj minut pred 20. uro.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Damijan Turk.

Vse podrobnosti o primeru še niso znane, kriminalisti so ogled kraja dejanja končali šele zjutraj, so pa še vedno na terenu. Prav tako ni ni jasno, zakaj je oče sina umoril.

Oče je s sinom živel sam, sicer v zelo slabih ekonomskih razmerah, mati naj bi se že pred leti odselila. Domnevno v tujino, saj ni bila iz Slovenije.

V hiši je imel podnajemnike, v soseščini pa so ga s sinom redkokdaj videvali. V Gostinco naj bi se priselila pred leti, kjer naj bi 50-letnik kupil hišo, nato del hiše dajal tudi v najem.

Vodja celjskih kriminalistov Damijan Turk.

Po podatkih celjske policije le-ta 50-letnika nikoli ni obravnavala zaradi družinskega nasilja. Pred leti naj bi policija sicer na njegovem naslovu posredovala, vendar pa suma kaznivega dejanja ni bilo. Policija preverja tudi, ali je družino na kakršen koli način obravnaval center za socialno delo in kaj bi bil razlog za to. So pa na domu pokojnih včeraj policisti našli tudi poslovilno pismo 50-letnika.

SIMONA ŠOLINIČ