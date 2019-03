Od 1. aprila višje cene vrtca

S 1. aprilom se bodo v Vrtcu Laško zvišale cene programov predšolske vzgoje. V povprečju bodo višje za skoraj sedem odstotkov.

Za prvo starostno obdobje bo tako nova cena dnevnega programa nekaj več kot 492 evrov in bo višja za 15,24 evra, pri čemer bodo starši v povprečju plačali za 4,5 evra višjo ceno. Za drugo starostno obdobje bo cena dobrih 375 evrov, višja bo torej za več kot 29 evrov, kar bo za starša pomenilo približno 9 evrov več na položnici. Za kombinirani oddelek bo cena znašala nekaj manj kot 417 evrov, višja bo skoraj za 35 evrov, starši pa bodo v povprečju plačali 12 evrov več.

“Višje cene vrtca so posledica povišanja plač, saj so z novim letom dvignile plače za en plačni razred. V tej ceni je všteto tudi povišenje plač tistim za en razred, ki so nad 26. plačnim razredom. Poleg tega pa so upoštevana tudi napredovanja, do katerih je prišlo s 1. decembrom”, je povedal Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Laško.

Največji strošek v strukturi cene vrtca predstavljajo stroški dela, več kot 80 odstotkov, ostalo so stroški materiala in storitev ter živil za otroke.

Stroške povišanja cen vrtcev znaša 90 tisoč evrov, pri čemer Občina Laško krije 70 odstotkov povišanja, starši pa 30 odstotkov.

Zadnje povišanje cen v Vrtcu Laško je bilo 1. novembra leta 2017.

ROBERT GORJANC

Foto: VRTEC LAŠKO