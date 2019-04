Od danes poostren nadzor prometa

Danes se je začela skupna akcija Agencije RS za varnost prometa in policije, ki bo trajala do 14. aprila. V njej bo policija poostreno nadzorovala promet na različnih lokacijah. Gre za akcijo, ki jo bodo nato ponovili še poleti – junija in avgusta. Osnovna namena sta zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi prevelike hitrosti, in zmanjšanje teže njihovih posledic.

Neprilagojena hitrost je daleč najpogostejši vzrok prometnih nesreč in največji problem v naseljih in na regionalnih cestah. Lani je v Sloveniji življenje zaradi prehitre vožnje izgubilo kar 37 ljudi. Po podatkih znanstvene raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost prometa v Sloveniji, bi na slovenskih cestah umrlo sedem ljudi manj, če bi povprečno hitrost znižali za dva odstotka.

Znano je, da se je prometna varnost tudi na Celjskem letos zelo poslabšala, v prometu v naši regiji je letos umrlo že pet ljudi. Najnevarnejši vozniki, ki vozijo prehitro, so v povprečju stari od 18 in 34 let. Ti povzročijo skoraj petkrat več prometnih nesreč ravno zaradi neprilagojene hitrosti. Nekoliko pa se je zmanjšal delež starejših, ki povzročijo nesreče zaradi prehitre vožnje, čeprav pa so starejši povzročitelji nesreč zaradi drugih kršitev ali neupoštevanja drugih cestnih pravil.

V času akcije Hitrost bodo policisti promet poostreno nadzorovali po vsej Sloveniji.

SŠol

Foto: GrupA