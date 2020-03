Od jutri ustavitev javnega potniškega prometa, obeta se tudi zaprtje lokalov

Krizni štab RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, vodi ga predsednik vlade Janez Janša, je na sinočnji prvi seji sprejel ukrepe s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov, o katerih bi naj bilo več znanega danes. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij. Za uradnega govorca kriznega štaba je bil imenovan Jelko Kacin. tiskovni predstavnika vlade v času osamosvojitvene vojne.

Krizni štab je sklenil, da bo danes organiziran sestanek z direktorji vseh bolnišnic in direktorji zdravstvenih domov, v ponedeljek pa tudi sestanek z direktorji domov za starejše, saj so prav starejši najbolj ogrožena kategorija. “Moramo se namreč organizirati na način, da bodo zaposleni v teh ustanovah lahko kos izzivom, ki nas čakajo, in da bomo našli dodatne delavce, ki bodo dovolj usposobljeni, da bodo pri tem pomagali”, je urad za informiranje sporočil na vladnem Twitterju.

Kot je po seji kriznega štaba za povedal minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec se bo železniški in avtobusni promet popolnoma ustavil v noči z nedelje na ponedeljek. enako velja za obratovanje gondol. Izjema bodo prevozi s taksiji za najnujnejše stvari.

Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je napoved tudi zaprtje lokalov, ni pa navedel, kdaj naj bi ta ukrep začel veljati.

ROBERT GORJANC

Foto: Twitter Vlada RS