Od pike do vala

Oddaja Zeleni val se na valovih našega radia ziblje že 22. leto. Že sedemnajstič smo se s poslušalci podali na izlet, ki smo ga zaokrožili s prijetnim druženjem in kramljanjem o naravi, ki zdravi. Zelena oddaja se s prihodom poletja poslavlja, a znanje, ki smo ga v vseh teh letih skupaj nabrali, bo ostalo. Za danes in za jutri.

Tudi v tem letu smo ostali zvesti tradiciji zadnjih let in smo najbolj zveste poslušalce najprej zapeljali v posodobljen in razširjen vrt zdravilnih in aromatičnih zelišč v Žalcu, kjer je vse sprejela mag. Nataša Ferant. Skupaj smo se sprehodili med zeliščnimi gredicami in z zanimanjem poslušali ter srkali novo znanje. Druženje smo nato nadaljevali na zelenicah Celjske koče, kjer smo se sprehodili po novo urejenem »divjem doživljajskem vrtu nad mestom«. Z nami sta bila tudi najbolj zvesta zunanja sodelavca – zeliščarka Fanika Burjan in dr. Janez Tasič. Mateja Podjed, ki je vsa ta leta ob podpori sodelavcev in predvsem poslušalcev z veliko mero ljubezni radovednosti in znanja pripravljala oddajo, je na izletu posnela še zadnji dve letošnji oddaji. Za tehnično brezhibnost je tako kot v večini zelenih primerov poskrbel Mitja Tatarevič. »Mitja me tako dobro pozna, da točno ve, kdaj bom rekla eeeee,« z nasmehom pove Mateja.

Radio se je v vseh teh letih korenito spremenil in drugačno je tudi današnje ustvarjanje programa. »Včasih smo veliko več oddaj naredili na terenu,« se spominja. Najprej se je oddaja, kjer so na poljudnostrokoven način obdelovali teme s področja zelišč in zdravilnih rastlin, imenovala Zelena pika. Z leti je pika prerasla v val. Ob peti obletnici oddaje, ki so jo od vsega začetka sooblikovali poslušalci, so se znani glasovi prvič srečali na izletu. In na »končnih letnih izletih« so se srečevali 17 let. »Z našimi oddajami smo v vseh teh letih orali in zorali ledino. Bili smo eni redkih ali med prvimi, ki smo dali medijski prostor zeliščarstvu, tako stroki kot ljubiteljstvu, za kar imata največ zaslug dr. Janez Tasič in zeliščarka Fanika Burjan. Skupaj smo širili znanje med poslušalci v mestih, na podeželju in še dlje. Tudi z druge strani luže smo kdaj pa kdaj dobili kakšen odmev,« pravi Mateja.

