Od polnoči popolna prepoved gibanja in zbiranja na javnih mestih

Vlada je v skladu s pričakovanji sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja in gibanja na javnih mestih. Notranji minister Aleš Hojs je za Dnevnik TV Slovenija dejal, da izjeme veljajo samo za pot v službo, lekarno, do najbližje trgovine, bolnišnico in gospodarsko dejavnost.

Te izjeme v gibanju je mogoče opravljati samo posamezno, omejitev za eno osebo tudi ne velja za družine.

Skupine do pet oseb pa je mogoče ustvariti samo za potrebe civilne zaščite, državnih ukrepov in nujne primere

Globa za kršitev znaša od 70 do 400 evrov, vlada pa jo z zakonom lahko še zviša, je poročal spletni portal MMC.

