Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Od polnoči bo z vladnim odlokom prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano bo tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Vlada se s tem odziva na sobotne množične kršitve odloka in pozive županov predvsem nekaterih turistično bolj atraktivnih občin k zaostritvi ukrepov.

Poostren nadzor nad sprehajalci je v naši regiji že danes uvedel župan Občine Polzela, Jože Kužnik.

LKK, STA, foto: arhiv NT