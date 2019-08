Od solz obupa do hvaležnosti in optimizma

Negotovost je ostala še dolgo potem, ko se je iz pogorišča pri Guzajevih v soseščini nehalo kaditi. Strah se je zalezel v kosti vsakega kmeta na širšem Šmarskem, ki si je lahko v živo predstavljal, kaj taka tragedija za družino pomeni. Tudi Marjan je skoraj dnevno hodil preverjat na skedenj, če je krma kje sumljivo topla. Ni pomagalo. Še ne dva tedna po prvem velikem požaru v Šmarju pri Jelšah so plameni požrli še drug hlev.

»Menda obstajajo sonde, ki edine zaznajo nevarnost, preden izbruhne najhujše. Sploh nismo vedeli zanje. Ampak si ne predstavljam, da bom kmalu kakšne bale spet zlagal pod streho skednja,« je še vedno pretresen Marjan Škorjak.

Kmetijo je prevzel pred 25 leti. Njegov oče je v bistveno manjšem hlevu redil deset glav živine. Šest hektarjev velika kmetija dosti več ni omogočala. Ampak Marjan je z dušo in s srcem predan kmetijstvu. Malo zaradi zahtev govedorejske stroke, malo zaradi ekonomske upravičenosti in malo zaradi lažjega dela je hlev počasi širil in ga dozidal. Pred požarom je poslopje nudilo zavetje 90 glavam živine. Družina se preživlja izključno s kmetijstvom. Dnevno pridela 500 litrov mleka in skupno obdeluje okrog 40 hektarov kmetijskih površin. »Dela je ogromno in težko ga dohajamo,« pravi Marjan in doda, da je bila letošnja sezona že od začetka neobičajno težka. »Kot bi bilo eno zakleto leto. Nesreče pri delu, razmočen teren in več kot mesec dni dežja v maju, ko bi morali največ narediti. Zdaj pa še tole …«

O tem, kako se družina pobira po tragediji in koliko dobrih ljudi z vse Slovenije se je odslej že odzvalo, preberite v Novem tedniku 8.avgusta 2019.

Foto: SHERPA

Pomoč družinama Guzej in Škorjak še vedno zbira Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah. TRR: SI56 6100 0001 6073 732, sklic: SI00 22072019, BIC banke: HDELSI22, koda namena: CHAR, s pripisom »Požar Škorjak« ali »Požar Guzej«