Odelo Slovenija Prebold zaposluje

Odelo Slovenija Prebold zaposli dijake in študente za počitniško delo ter več delavcev za delo v proizvodnji in skladišču.

Dijake in študente za enomesečno delo tudi dodatno finančno nagradijo. Organiziran je tudi avtobusni prevoz iz različnih krajev. Prijave pošljite na: [email protected] ali pokličite 03 703 46 47.

Podjetje Odelo Slovenija je uspešen proizvajalec visokokakovostnih luči v avtomobilski industriji. Prihodnje leto bo praznovalo 15-letnico delovanja. V sinergiji s kupci že leta oblikuje, razvija in ustvarja zadnje luči za avtomobile premium razreda, kot so Porsche, Audi, Mercedes-Benz, BMW in drugi. Z nekaj več kot 1600 sodelavci v Preboldu in Črešnjevcih je del skupine Odelo, ki ima glavni sedež v Stuttgartu v Nemčiji.

Podjetje je danes specializirano za proizvodnjo predvsem zadnjih luči v premijskem razredu avtomobilov – na 30 montažnih linijah dnevno izdelajo 25.000 kosov.

Sodobni principi vitke proizvodnje in poslovna odličnost so temelj celotnega delovanja podjetja. Uspešnost dokazujejo s številnimi nagradami, ki so jih prejeli tako na slovenskem kot tudi mednarodnem prizorišču. So tudi nosilci certifikata modela odličnosti EFQM.

Številne inovacije in novosti so dokaz, da ekipa Odela, ki skrbi za nenehen razvoj in napredek, nikoli ne počiva. Podjetje je namreč kot prvi dobavitelj v avtomobilski industriji razvilo tehnologijo OLED (organske LED-diode) za zadnje luči in omogočilo njeno serijsko proizvodnjo.

Številne nagrade, uspehi in zadovoljni kupci so potrditev, da se podjetje uspešno umešča na svetovni zemljevid napredka in razvoja.

