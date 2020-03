Odelo Slovenija: Z ukrepi začeli že februarja

Po tem, ko so v medijih in na socialnih omrežjih zaokrožile zgodbe o obolelih v prebodlskem podjetju Odelo in o nupoštevanju vseh ukrepov, so nam iz podjetja sporočili, da so prve preventivne ukrepe začeli uvajati že sredi februarja. Danes je seznam sprejetih ukrepov, ki jih, kot zagotavljajo, tudi dosledno izvajajo, že precej dolg.

»V luči številnih nepravilnih, zavajajočih in škodljivih informacij, ki se širijo o poslovanju našega podjetja v času razglašene epidemije koronavirusa, pojasnjujemo, da v podjetju Odelo od začetka pojava koronavirusa skrbno in odgovorno spremljamo dogajanje in sledimo tako priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot tudi vladnim ukrepom, s čimer zagotavljamo čim bolj zdravo in varno delo za naše zaposlene,« so zapisali v pisnem odgovoru in dodali: »Z izvajanjem prvih ukrepov za preprečevanje in omejevanje širjenja koronavirusa smo pričeli že sredi februarja, ko smo v podjetju prepovedali vse ne nujne službene poti in obiske v podjetju ter uvedli obvezno razkuževanje rok na vhodih. Razkuževalniki so sicer v uporabi po celotni tovarni že vrsto let.«

Poudarjajo še, da trenutno med zaposlenimi (še) nimajo potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Dodaten ukrep so uvedli tudi za vse zaposlene iz območja občine Šmarje pri Jelšah, in sicer imajo navodilo, da ostanejo doma. »Za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom je v prvi vrsti potrebno samozaščitno ravnanje posameznika, podjetje pa je za zaščito zdravja zaposlenih naredilo vse, kar trenutno priporočajo in odrejajo pristojne institucije,« so še zapisali.

Kot še pišejo v pojasnilu oziroma sporočilu za javnost so glede na razvoj dogodkov ukrepe stopnjevali in trenutno izvajamo naslednje:

prepovedane so vse službene poti, izobraževanja, obiski (redke izjeme odobri vodstvo),

obiski in sestanki se izvajajo telefonsko,

obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v podjetje,

zaposlene pozivamo k upoštevanju ustrezne medsebojne razdalje, to je 1-1,5m, v ta namen smo zmanjšali število operaterjev na montažnih linijah, kjer je to izvedljivo, oz. implementirali dodatne fizične pregrade, da bi omejili stik,

zahtevano je redno razkuževanje rok v info kotičkih, WC-jih in po pisarnah,

zaposlenim delimo razkužilo za roke za osebno rabo,

uvedli smo dodatno redno razkuževanje vseh prijemalnih površin, ki se jih dnevno dotakne večje število rok – kljuk, pultov, miz, pip na umivalnikih, tipk na avtomatih za napitke …,

zaposlene smo dodatno večkrat pozvali k skrbi za higieno rok in kašlja in na vsa običajna mesta v podjetju namestili plakate, ki opozarjajo na samozaščitne ukrepe,

ukinili smo organizirane avtobusne prevoze na delo,

zaprli smo vrtiljake na vhodih – za vstop/izstop v in iz podjetja so v uporabi vrata, ki so odprta 30 minut pred in po začetku izmene,

aktivirali smo 10 dodatnih točk za registracijo delovnega časa, s čimer smo omejili stik med zaposlenimi,

omogočeno je delo od doma za zaposlene, ki jim proces dela to omogoča,

zaposleni, ki imajo težave z varstvom otrok, lahko, če želijo, ostanejo doma, lahko pa delo opravljajo tudi v popoldanski izmeni, v kolikor delovni proces to omogoča,

za režijo je bila uvedena hladna malica, za proizvodnjo je termin malice prerazporejen na daljši čas, s čimer zmanjšujemo stike med zaposlenimi; pri organiziranem prehranjevanju velja tudi še poseben režim – ustrezna medsebojna razdalja pri čakanju na malico, prevzem pribora od delilnega osebja, ukinjen je solatni bar, uvedena je zaščitna pregrada pri sedenju za mizo,

zadrževanje v info kotičkih je omejeno. V info kotičkih lahko hkrati sedi le manjše število ljudi, stoli so razporejeni na ustrezno razdaljo1,5 m,

zaprli smo kadilnico,

uvedli smo poseben protokol za voznike pri prevzemu in oddaji blaga,

zaposlene smo pozvali k samoopazovanju; v primeru, da opazijo bolezenske znake (vročino, kašelj ali občutek težkega dihanja), zahtevamo, da ostanejo doma in se posvetujejo z osebnim zdravnikom,

zaposlene smo pozvali, da v primeru pozitivnega izvida na virus koronavirus, obvezno ostanejo doma in nas o tem obvestijo,

odpovedali smo vse interne športne aktivnosti za zaposlene.

Ob tem poudarjajo, da zaposlene o vseh ukrepih, ki jih izvajajo, obveščamo prek oglasnih tabel, TV zaslonov v podjetju in elektronske pošte.

LKK, foto: arhiv NT