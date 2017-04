Današnji otroci bodo nekoč lahko spreminjali svet, zato je prav, da že v šoli spoznavajo teme, ki bodo pomembno krojile njihovo življenje v prihodnje. Med temi so gotovo pridelava hrane, njena uporaba in odgovorno ravnanje z njo. V okviru Eko dneva so zato danes v Osnovni šoli Lava pripravili projekt Odgovorno s hrano.

Pridelava hrane danes močno prispeva h globalnemu segrevanju, z njo se porablja in onesnažuje voda in pospešuje izginjanje biotske raznovrstnosti, zato ni vseeno, kakšna bo ta pridelava v prihodnje. Gospodinjstva in obrati prehrane ob tem zavržejo veliko hrane in s projektom, kot je bil današnji v OŠ Lava, želijo otroke osveščati o pomenu varčevanju s hrano, možnostih ponovne uporabe, predvsem pa o pomembnosti doma pridelane hrane. Otroci so te teme spoznavali v obliki delavnic in praktičnega dela. Kot pravi koordinatorica projekta Eko šola Nataša Anderlič, je tudi v šolah velik problem zavržena hrana.

Ker gre za mednarodni projekt, v katerem sodeluje devet evropskih držav, je Osnovno šolo Lava danes obiskal tudi Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Eko šola in vodja projekta Odgovorno s hrano za Slovenijo. Kakšno hrano jedo otroci v naših šolah in vrtcih, če vemo, da je eden glavnih kriterijev pri nabavi cena? Cerar pravi:

Na Lavo so danes povabili tudi predstavnike tistih srednjih šol, kjer izobražujejo za poklice, povezane s hrano, dan pa zaključili ob ogledu stojnic, na katerih se je predstavilo nekaj domačih pridelovalcev hrane.

TC, foto: GrupA