Odkrili so nov planet – Planet generacij

V Velenju so uradno odprli večgeneracijski center Planet generacij. Projekt je oblikoval Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s partnerjema Ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija – Hiša sadeži družbe Žalec. Odprtja se je udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

Projekt, vreden slabih 800 tisoč evrov in financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, je nastal v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju upravnih enot Velenje, Žalec in Mozirje.

Na včerajšnjem odprtju Planeta generacij je velenjski župan Bojan Kontič poudaril, da nas etnografske in starostne razlike bogatijo, socialne pa razdirajo:

Da gre za pomemben projekt, ki bo zaslužen za manj socialne izključenosti, je prepričana tudi ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak:

V večgeneracijskem centru bodo posamezniki iz ranljivih skupin lahko obiskovali neformalna druženja in srečanja ter se na različnih lokacijah udeleževali dogodkov za spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti, zaposlovanja ter dviga kakovosti življenja vseh ranljivejših skupin in zmanjšanja tveganja revščine.

