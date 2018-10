Odličen drugi polčas celjskih rokometašev

Zmagali so celjski rokometaši in hokejisti, kegljavkam ne gre po načrtih, futsal ekipa Dobovca uspešna med evropsko elito.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja so odigrali 113. medsebojno tekmo v 1. slovenski ligi, v 5. krogu državnega prvenstva so bili Celjani v dvorani Zlatorog boljši s 27:21. Branko Vujović je dal osem golov, pet jih je prispeval Jaka Malus. V velenjski zasedbi sta bila najbolj učinkovita Aleks Kavčič s petimi in David Miklavčič s štirimi zadetki. Slovenski prvak Dobovec je z zmago s 3:0 začel nastop na turnirju glavnega dela futsalske lige prvakov v Podčetrtku. Proti finalistu ruske lige Sibiriaku so zadeli Klemen Duščak, Alen Fetić in Kristjan Čujec. V primeru zmage (četrtek, 20.00) proti madžarskemu podprvaku Berettyoujfalu bi Dobovec že dosegel cilj – uvrstitev med šestnajst najboljših moštev stare celine. Hokejisti Celja so v mednarodni ligi s 6:1 premagali zagrebško Mladost. Strelci so bili Rok Leber, Nejc Kastelic, Aljaž Uduč, Aljaž Ogrizek, Jure Zupanc in Matic Zupanc. V soboto bo v Celju derbi s kranjskim Triglavom. Na svetovnem pokalu na Hrvaškem nastopajo zelo oslabljene celjske kegljavke. Tia Schatz je podrla 563 kegljev, 15-letna Špela Kunčič pa 526 in s tem je bilo praktično že konec upanja na ekipni uspeh.

DŠ

Foto: RK CELJE