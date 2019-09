Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu lige prvakov izgubili proti danskemu Aalborgu z 29:28.

Prvi polčas so dobili s 14:10, v drugem pa so naredili kopico napak in zavoljo slabe igre v obrambi drugič v tej sezoni izgubili v Zlatorogu. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Diogo da Silva in Josip Šarac, oba sta dosegla po šest golov. V prihodnjem krogu se bodo »pivovarji« v nedeljo, 13. oktobra, v gosteh pomerili s francoskim PSG.

DŠ

Foto:SHERPA