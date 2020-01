Odlični mladi fiziki, anglisti in literati

Na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani so 18. januarja pripravili Slovenski turnir mladih fizikov (SiYPT), kjer je ekipa dijakov z Gimnazije Celje – Center (GCC), v kateri so sodelovali drugošolki Ava Boštjančič in Špela Šet ter tretješolec Matija Marolt, osvojila 1. mesto in zlato plaketo.

Dijaki so se na zahtevno tekmovanje z mentorjem Borutom Namestnikom pripravljali od začetka šolskega leta s praktičnim in teoretičnim reševanjem treh fizikalnih problemov. Po štiriurni predstavitvi in zagovoru pred komisijo univerzitetnih profesorjev so osvojili naziv državnih prvakov in bodo tako Slovenijo aprila zastopali na uglednem mednarodnem fizikalnem tekmovanju AYPT v Avstriji. Celoten projekt in priprave so podprti s sredstvi ESS projekt RaST – razvojno središče talentov, ki ga za vzhodno kohezijsko regijo koordinira II. gimnazija Maribor.

To ni edini dosežek minulih dni. Dijaki so se že tretje leto zapored udeležili enega največjih mednarodnih tekmovanj v znanju angleškega jezika Best in English. V obsežnem spletnem izzivu se je v jezikovni spretnosti pomerilo 16.462 dijakov iz 624 srednjih šol iz 25 držav iz Evrope in sveta. Med vsemi sodelujočimi šolami je GCC dosegla 47. mesto in med sodelujočimi slovenskimi šolami 3. mesto. Med tekmovalci velja izpostaviti tretješolca Matevža Bervarja, ki je dosegel 40. mesto med vsemi tekmovalci in 2. mesto med vsemi slovenskimi tekmovalci.

Šola je ponosna tudi na četrtošolca Aljaža Primožiča, lanskega prejemnika Zupančičeve frulice, mladinske pesniške nagrade. Aljaž je pred kratkim prejel tudi Grossmannovo priznanje za leto 2019, ki ga slovenskim dijakom podeljuje Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani za izvirne sinopsise oziroma zgodbe za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo (trajanja do 15 minut) na poljubno temo. Spletni literarni portal LUD literatura je njegovo pesem Moje stanovanje uvrstil tudi med deset najboljših pesmi minulega koledarskega leta.

GD

Mladi fiziki z GCC z mentorjem (Foto: arhiv GCC)