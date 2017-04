Odlični v hitrostnem računanju

Otroci, ki so se v Sloveniji pridružili učni metodi Brainobrain, so se v soboto, 25. marca, udeležili mednarodnega Brainobrain tekmovanja v Zagrebu. Celjani so se v knežje mesto vrnili z osvojenimi kar štirimi najvišjimi priznanji.

Na drugem Brainobrainfestu je tekmovalo 470 otrok s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Slovenije, Avstrije, s Kosova, z Irske, s Češke, iz Indije, Maroka, Dubaja in Združenih arabskih emiratov. V hitrostnem računanju se je pomerilo tudi 130 slovenskih otrok, ki so tekmovali v več skupinah glede na starost in osvojeno stopnjo metode Brainobrain. Gre za test, ki ga pišejo tri minute. Otroci na nižjih stopnjah računajo na abak, otroci na višjih stopnjah pa s pomočjo mentalne aritmetike.

V Zagrebu so uspešno računali tudi Celjani. Mednarodnega tekmovanja se je v spremstvu staršev in trenerk Svetlane Lazović in Urške Kajtner tokrat udeležilo dvanajst otrok, ki program obiskujejo v knežjem mestu. Domov so se vrnili s kar štirimi zlatimi pokali in še sedmimi zlatimi ter eno srebrno medaljo. Kar pomeni, da so se vsi tekmovalci v svojih kategorijah uvrstili med najboljše. Poleg otrok sta bili za delo in uspeh nagrajeni tudi obe celjski trenerki.

Vodja programa v Celju Svetlana Lazović je bila nad dosežki svojih varovancev razumljivo navdušena, uspeh pa je le še dodaten dokaz, da delajo dobro. In kot je pojasnila, Brainobrain razvija intelekt in osebnost pri otrocih, starih od štiri do štirinajst let, izboljšuje zbranost in lajša učenje. Otroku pomaga razviti koncentracijo, samozavest, hitrost in točnost, fotografski spomin, kreativnost ter izvrstne matematične sposobnosti. Cilj programa je, da otrok povsem prebudi svojo genialnost in doseže višje življenjske cilje z uporabo vseh svojih mentalnih sposobnosti.

LK, foto: SL

Tekmovalci so imeli za računanje odmerjeno natančno tri minute. V dvorani so zanje stiskali pesti trenerji in starši.