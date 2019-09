Odlično obvlada še tako eksotične jezike

Bi si upali sklepati, kakšna je slovnica jezika, za katerega slišite prvič in ga govori morda le približno sto govorcev? Takšne sposobnosti ima Rok Tadej Brunšek, dijak Gimnazije Velenje in član ekipe, ki je v začetku avgusta na mednarodni lingvistični olimpijadi v Južni Koreji osvojila prvo mesto. »Sodelovanje na lingvistični olimpijadi nam gre Slovencem res dobro od rok. To, da smo na drugo mesto izrinili Rusijo in Kitajsko, se mi zdi velik uspeh. Menim, da pomembne osnove pridobimo na šolskih in nato še na državnih tekmovanjih. Temu res namenimo veliko poudarka,« pravi mladenič, ki ni odličen le pri logiki, ampak tudi pri številnih drugih predmetih. Pohvali se lahko tudi s številnimi uspehi na domačih in mednarodnih klavirskih tekmovanjih.

Za udeležence lingvistične olimpijade ni pomembno, da do potankosti obvladajo katerega od najbolj razširjenih tujih jezikov. Ko predse dobijo tekmovalne pole, so v njih namreč naloge iz povsem eksotičnega jezika, za katerega v življenju najverjetneje sploh še niso slišali. S pomočjo logičnega sklepanja morajo tekmovalci preučiti naloge in ugotoviti, kakšna so pravila za tvorjenje stavkov, besedišča, napisati kakšen manjši slovar ali nekaj slovničnih pravil. V tuji jezik poskušajo prevesti tudi kakšen stavek iz slovenščine.

Brunšek svoje spodobnosti logičnega sklepanja preizkuša od časov, ko je gulil osnovnošolske klopi. Na tekmovanjih iz logike je namreč ena naloga ponavadi posvečena lingvistiki. In tako ga ne preseneti niti, ko na mizo dobi naloge iz jongomskega jezika, kot se je zgodilo na letošnji olimpijadi. »Za ta jezik sem slišal prvič in verjetno je to veljalo za večino tekmovalcev. Za tekmovanje namreč izberejo jezike, ki jih govori približno sto naravnih govorcev ali pa so naravni govorci celo že izumrli.«

Skrivnostni jezik ritmične gimnastike

Pri ekipnem tekmovanju je udeležence tekmovanja letos pričakal še posebej trd oreh. Naloga namreč ni bila iz jezika, ampak iz znakovnega sistema. Prav zaradi tega se je mlademu Velenjčanu zdela še toliko bolj zanimiva. Sestavljena je bila iz posebnega načina zapisovanja, ki ga pri ritmični gimnastiki uporabljajo za opis elementov, ki jih izvajajo telovadci. Udeleženci lingvistične olimpijade so si ogledali vrsto posnetkov gimnastičnih nastopov in nekaj zapisov zanje ter ugotovili sistem zapisovanja. Razvozlati so morali sistem točkovanja in ugotoviti še nekaj drugih povezav.

In kako so Slovenci uspeli poseči po prvem mestu? »Nalogo smo skupaj pregledali. Ko smo ugotovili, da je razdeljena na dva večja sklopa, smo si jo razdelili. Pomembno je bilo tudi zaupanje, da dva člana ekipe nisva preverjala, kaj delata ostala dva. Tako bi izgubili veliko dragocenega časa,« je pojasnil uspešen srednješolec. Ostale člane slovenske ekipe je spoznal na predavanjih, ki so bila posvečena pripravam na olimpijado. Kljub temu da so pred odhodom na tekmovanje skupaj preživeli malo časa, so se v Južni Koreji dobro povezali.

Za vsako težavo se najde rešitev

Poleg že omenjenih predavanj posebnih priprav Brunšek, ki bo septembra začel obiskovati drugi letnik gimnazije, ni imel. Doma je rešil nekaj nalog, čeprav te ne razkrivajo posebnega vzorca. Vsaka preizkušnja je namreč v neznanem jeziku. Edino, kar šteje, je logika.

Čeprav reševanje nalog traja več ur, sogovornik ni imel težav z ohranjanjem zbranosti. Ko mu je po žilah zaokrožil adrenalin, se je povsem osredotočil na problem in pozabil tudi na žejo ali lakoto. »Naloge so me zelo potegnile vase,« je pojasnil mladenič, ki je tekmoval tudi individualno in osvojil bronasto medaljo.

Kako mu bo tovrstna tekmovalna popotnica koristila v življenju? S poznavanjem slovnice eksotičnih jezikov si najbrž ne bo mogel kaj prida pomagati. Še kako prav pa mu bo prišlo znanje, kako je treba pristopiti do problema in kako rešitev poiskati na logičen način. Če k temu prišteje še poznanstva, ki jih je sklenil v korejskem Yonginu, je s celotnim izkupičkom več kot zadovoljen.

Med belimi in črnimi tipkami

Rok Tadej Brunšek ni suveren le pri logiki, ampak od sedmega leta igra tudi klavir in se udeležuje glasbenih tekmovanj. Je dijak Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje, hkrati je opravil sprejme izpite za Akademijo za glasbo v Gradcu. Tam že obiskuje program, ki je zasnovan kot nekakšna pripravnica za študij. Glede tega, ali bo študiral glasbo ali naravoslovje, sicer še ni rekel zadnje besede. V preteklem šolskem letu je med drugim osvojil zlato plaketo na državnem tekmovanju mladih glasbenikov in prvo nagrado na osmem mednarodnem tekmovanju za pianiste Ivana Rijavca. Nekajkrat je zaigral tudi z orkestrom. Pred časom je sodeloval na glasbenem tekmovanju Rising talents in osvojil najvišjo možno nagrado, nastopil je na zaključnem koncertu v newyorški dvorani Carnegie Hall.

Kako mu uspeva zbirati uspehe na najrazličnejših področjih, glede na to, da je odličnjak, zanimajo pa ga tudi kemija, matematika in programiranje? »Res je, da moram svoje obveznosti dobro uskladiti, vse skupaj pa tudi ni tako naporno, kot si morda kdo misli. Ko imam med poukom kakšno prosto uro ali ko čakam na prevoz, pač ne gledam v zrak, ampak vadim klavir,« je pojasnil.

TINA STRMČNIK

Foto: Osebni arhiv

»Na olimpijado sem šel, kot da bi šel na izlet. Zelo vesel sem bil, da lahko grem v tako oddaljeno državo. Tam sem užival v drugi kulturi in hrani. Izkušnja zame ni bila prav nič stresna, ampak je bila zelo zanimiva.«

»Sem odličnjak. Mislim, da mi gre kar dobro. Zanima me kar veliko stvari.«

Na Gimnaziji Velenje je koordinatorica logičnih in lingvističnih tekmovanj Silvestra Jevšenak. Ekipo je v Južno Korejo spremljala jezikoslovka dr. Simona Klemenčič, ki je pred odhodom na olimpijado za tekmovalce pripravila tudi predavanja.