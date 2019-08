Odločilen je bil spor med Pušnikom in Sulejmanovićem

Nogometni klub Rudar Velenje je sredi pestrega dogajanja. Vodstvo kluba je sprva odpustilo trenerja Almirja Sulejmanovića, včeraj pa še športnega direktorja Marijana Pušnika.

Na spletni strani kluba so zapisali: »Vodstvo NK Rudar Velenje se je poleg glavnega trenerja razšlo tudi s športnim direktorjem. Izvirni razlog je nezmožnost medsebojnega sodelovanja obeh posameznikov. Vodstvo kluba NK Rudar Velenje, ki je pred dnevi prekinilo sodelovanje s članskim trenerjem Almirjem Sulejmanovićem, se je odločilo, da sodelovanje preneha tudi s športnim direktorjem Marijanom Pušnikom. Razlog za takšno odločitev izhaja iz medsebojnega spora omenjenih posameznikov. Ob usklajevanju pogodb in pogovorov o delu, ki bi ga opravljala, sta bila oba seznanjena, da bo za to potrebna velika mera sodelovanja. Delo glavnega trenerja in športnega direktorja gresta namreč z roko v roki. Tako v tem času niso bili izraženi pomisleki, da to ne bo mogoče, nihče namreč ni kazal ali spregovoril o dejstvu, da na sodelovanje ni pripravljen. Takoj za tem pa so se odnosi začeli slabšati. Posledično je upravni odbor kluba v juliju 2019 sklical izredno sejo, na kateri je bilo prisotno vodstvo kluba, kot tudi Almir Sulejmanović ter Marijan Pušnik. Osebna verbalna obračunavanja so se nadaljevala tudi tukaj, zato je upravni odbor obema izrekel opomin pred prenehanjem delovanja v NK Rudar Velenje. Vodstvo je upalo, da bo le ta zadostoval ter da se bodo strasti umirile, vendar temu ni bilo tako. Medsebojni spori obeh akterjev so presegli interese kluba. Posledice pa so se čutile v in izven kluba. Pomanjkanje komunikacije, medsebojnega spoštovanja in spoštovanja do vodstva kluba so le nekatere posledice. Težava pa je nastala, ko je spor začel vnašati negotovost tudi v člansko moštvo ter ostale akterje kluba. Vodstvo kluba je bilo popolnoma odrezano od informacij, niso se upoštevala navodila kluba, kar je na koncu rezultiralo tudi v poslovni škodi, ki jo je klub utrpel zaradi nezaupanja partnerjev v odrazu do omenjenega dogajanja. Obstajajo tudi druge negativne dejavnosti, za katere pa si želimo, da ostanejo znotraj kluba. Tako Marijan Pušnik kot tudi Almir Sulejmanović sta v preteklosti s svojim strokovnim delom dokazala, da lahko pozitivno pripomoreta klubu, zato je vodstvo v njiju prepoznalo dodano vrednost in si z njima želelo sodelovanja. Marijan Pušnik je knape popeljal do Evrope ter dobro selekcioniral ekipo, medtem ko je Almir Sulejmanović v lanski sezoni klub rešil pred izpadom in ponesel ekipo na pot boljših rezultatov. Obema se za njun doprinos iskreno zahvaljujemo. Spor pa je na žalost pripeljal do točke, ko je klub bil prisiljen kadrovsko resetirati športni del in na to mesto postaviti neobremenjene ljudi, ki bodo na vse ravni kluba prinesle mirnost. Cilji kluba tako ostajajo enaki. Knapi se bodo še naprej borili in na tekmah dajali vse od sebe, da bi posegali po evropskih mestih. Prav tako se bo veliko pozornosti tudi v nadaljnje namenjalo nogometni šoli in razvoju lastnih igralcev. Sočasno lahko omenimo, da ideja vodstva o domačem trenerju še ni zamrla. Možnost ponovnega sodelovanja obstaja, vendar je ta tesno povezana z obojestranskim interesom, spoštovanjem in predvsem zaupanjem. S to izjavo želimo javnosti sporočiti, da strokovni del ni razlog za prekinitev omenjenih sodelovanj in tako zaključiti razpravo in ugibanja o morebitnih ozadjih situacije. Klub si vedno želi delovati v dobro lokalnega okolja, kar pa ni vedno lahko. Tokrat je bilo potrebno sprejeti težke odločitve, mimo katerih v dobro kluba, žal, ni bilo mogoče iti. V nadaljevanju člansko ekipo čaka težek tekmovalni razpored, zato bomo svojo energijo usmerili v nove pozitivne zgodbe in veseli bomo, če bodo tudi navijači prepoznali trud knapov ter jih podprli na tekmah, ki sledijo.«

Članski trener je sedaj Celjan Jani Žilnik, ki bo moštvo jutri odpeljal v Kidričevo na obračun z Aluminijem.

DŠ

Foto: SHERPA