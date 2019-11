Odnesi knjigo v zapor

Na pobudo slovenskega pisatelja, scenarista, publicista, prevajalca in grafičnega oblikovalca Žige Valetiča je do konca tedna akcija zbiranja knjig za knjižnice slovenskih zaporov. Dobro opremljena zaporniška knjižnica je nujno potrebna za ljudi, ki naj bi spremenili pogled na svoja neprimerna dejanja.

Žiga Valetič je lani v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje vodil projekt Vključujemo in aktiviramo. Na literarnih delavnicah, ki jih je pripravljal, ga je motilo, da v zaporu ni bilo knjižnice. »V Celju so zaprti mladi moški, stari od 20 do 25 let, in zdelo se mi je zelo nenavadno, da nimajo dostopa do knjig,« je razložil Žiga Valetič. Na delavnicah je zaznal kanček posmeha do literature. Valetič zagovarja mnenje, da mora zapor priprtim osebam ponuditi, da čas, ki ga imajo v izobilju, kakovostno preživijo. Branje je dolgoročna naložba v splošno izobrazbo, znanje, poznavanje jezika.

Idejo za zbiranje knjig mu je dal zapornik, ki je bil strasten bralec knjig. Predlagal je zaporu, da bi obudil knjižnico, ki so jo pred leti že imeli. Če imate kakšno knjigo, za katero bi si želeli, da jo prebere še kdo drug, jo lahko ta teden prinesete na sedež Ljudske univerze Celje.

