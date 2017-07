Odpeljal se je s policijskim avtomobilom

Štiridesetletni Celjan, ki trenutno prestaja zaporno kazen in je bil čez vikend na izhodu, je sinoči na Mariborski cesti v Celju odpeljal službeno vozilo policije, medtem ko sta se policista pogovarjala z udeleženci v prometni nesreči.

Po nekaj sto metrih vožnje je 40-letnika ustavila policijska patrulja, ki je pripeljala nasproti. Ko je policist izstopal iz vozila, je 40-letnik zapeljal proti njemu, trčil v službeno vozilo in ga poškodoval po prednjem levem vzvratnem ogledalu, policista pa stisnil med vrata in bok vozila. Slednjemu se je uspelo izviti iz primeža in stopiti do voznika ter mu odvzeti prostost. Policisti bodo osumljenega, ki je bil pod vplivom alkohola, kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj odvzema motornega vozila in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

BA, STA