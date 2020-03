Odpovedan tudi dvoboj Celje Pivovarna Laško – Kielce

Odpovedane so tekme v rokometni ligi prvakov. Evropska rokometna zveza je zavoljo koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na veliko sceno morali stopiti rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF ter članice slovenske reprezentance.

Celjani so se po šestih letih prebili v izločilne boje lige prvakov, obe tekmi osmine finala proti poljskim prvakom Kielcam, ki bi morali biti 21. marca v dvorani Zlatorog in 28. marca na Poljskem, sta odpovedani. Gorenje bi moralo v skupinskem delu pokala EHF po prvotnem programu 18. marca v Rdeči dvorani gostiti Magdeburg, slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pričakovala dvoboj z Nemčijo v soboto, 25. marca v dvorani Golovec.

DŠ

Foto: SHERPA