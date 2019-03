Odprta kuhna je nazaj

Danes se na Mestni tržnici Celje in Savinovi ulici začenja peta celjska sezona Odprte kuhne, priljubljene kulinarične tržnice, ki slovi po vsem svetu. S stojnic bodo tudi letos vabile tradicionalne slovenske dobrote, mednarodne uspešnice, zvezde poulične hrane ter kakovostna vina, kraft piva in druge osvežilne pijače. Kot je povedala predstavnica Odprte kuhne Špela Verbič Miklič bo tudi tokrat možno izbirati med zanimivimi domačimi in tujimi okusi.

V tej sezoni so v knežjem mestu predvidene še tri kulinarične sobote (18. maj, 31. avgust in 5. oktober) in kot je obljubila Verbič Mikličeva se bodo že maja predstavili novi ponudniki, ki se letos pridružujejo potujoči družini odprte kuhne. Gurmani od blizu in daleč bodo lahko danes v najrazličnejših okusih uživali od 10. do 20 ure.

1 od 6

»Podajamo se v novo sezono, polno gurmanskih pustolovščin ob raziskovanju domačega kuharskega izročila, odkrivanju kulinaričnih trendov, potovanju skozi okuse daljnih krajev in iskanju drznih, navdihujočih kombinacij. Na stojnicah Odprte kuhne se bodo našle tudi novosti, na prvem gostovanju bodo to francosko obarvane slaščice La Ganache, še več novosti pa načrtujemo za majski obisk Odprte kuhne v Celju,« je pred prvim dogodkom nove sezone povedala Alma Kochavy, soustanoviteljica Odprte kuhne.

Na kulinaričnem področju v Sloveniji trenutno vlada prav posebna energija, saj se dogajajo res imenitne stvari. Samo v zadnjih nekaj mesecih smo, denimo, postali Evropska gastronomska regija 2021, sredi marca se je s predpremiero Odprte kuhne odvijal Evropski simpozij hrane, konec lanskega leta smo dobili slovensko izdajo enega od treh najpomembnejših kulinaričnih vodnikov na svetu Gault&Millau, ki je Odprto kuhno imenoval za Najboljši pop 2019, bralci britanskega časopisa The Guardian so našo kulinarično tržnico uvrstili med deset najzanimivejših lokacij s ponudbo ulične hrane na svetu in še bi lahko naštevali.

»Odprta kuhna je ‘joie de vivre’, je radost in veselje do življenja. Odprta je za vse in na njej vsak najde nekaj zase, nekaj, česar še nikoli ni poskusil. Tu lahko srečuješ stare znance in spoznavaš nove prijatelje, raziskuješ, se zabavaš. Vsi, ki delamo na Odprti kuhni, smo kot velikanska družina, ker vsi delamo s srcem. Tudi to se čuti,« je tisto, kar Odprto kuhno dela posebno, za konec opisal Lior Kochavy.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)