Odprta razstava ob 100-letnici slovenskega nogometnega kluba v Celju

Danes dopoldne je bilo na Trgu celjskih knezov slavnostno odprtje slikovne razstave ob 100-letnici ustanovitve slovenskega nogometnega kluba v Celju, sledila je še otvoritev novega večnamenskega objekta, Športnega centra Skalna klet.

Razstava je nastala na pobudo Nogometnega kluba Celje, ustvarila pa sta jo skupaj Muzej novejše zgodovine Celje in Zgodovinski arhiv Celje ob pomoči številnih zbirateljev. Razstava je postavljena pred Mestno občino Celje na Trgu celjskih knezov. Spregovorili so Sebastijan Weber, soavtor razstave, višji kustos v Muzeju novejše zgodovine Celje, direktor Zgodovinskega arhiva Celje Borut Batagelj in celjski župan Bojan Šrot, ki je razstavo tudi odprl.

DŠ