Odprtje velikonočne razstave

V Gornjem Gradu bo ob 16. uri slovesna otvoritev velikonočne razstave, na kateri sodelujejo društva ter številni posamezniki iz različnih krajev našega območja. Pripravlja jo domači Zavod Stanislava, ki je znan po zanimivih razstavah na različne teme. Velikonočni čas se vse bolj bliža, zato bodo na novi razstavi na ogled stvari, ki so za ta čas značilne oziroma so z njim povezane.

Med drugim bodo razstavljene različne pisanice, ustvarjene v različnih tehnikah, prtički ter zbirka velikonočnih podobic in razglednic domačega zbiralca Janeza Mavriča. Med posamezniki bo predstavil svojo velikonočno zbirko tudi zbiralec Jože Žlaus iz okolice Vojnika. Posebej se bodo predstavili cvetličarji in vrtnarji Zgornje Savinjske in Zadrečke doline.

Današnjo slovesno otvoritev bodo popestrili trije lajnarji. Njihov nastop bo tudi uvod v poletno mednarodno srečanje lajnarjev, ki bo v Gornjem Gradu. Velikonočna razstava bo na ogled od sobotah in nedeljah popoldan, do konca tega meseca. Postavljena je v prostorih Zavoda Stanislava.

BJ

Foto: arhiv občine