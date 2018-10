Odslej bolj varna pot v šolo

V Občini Radeče bodo popoldan predali namenu na novo urejeno območje pod osnovno šolo Marjana Nemca, kar je letos ena največjih investicij v občini.

V okviru projekta, ki so ga poimenovali Varna pot v šolo, so tako, po besedah župana Tomaža Režuna, uredili:

Območje je bilo treba urediti ne le v smislu bolj varne pešpoti za šolarje in druge občane, marveč tudi iz logističnih razlogov. Doslej je bil namreč otežen dostop do naselja Krakovo, kar bi lahko predstavljalo veliko težavo ob intervencijah v primeru kakšnih večjih nesreč. Sicer pa gre pri tem projektu za drugo največjo investicijo v občini v tem letu, po ureditvi cestne in druge infrastrukture v naselju Jagnjenica.

Priložnostna prireditev ob tem dogodku se bo začela ob 16.30 uri, udeležil pa se je bo tudi minister za kulturo Dejan Prešiček.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA