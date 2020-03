Odslej zaprta tudi mestna igrišča

župan Mestne občine Celje Bojan Šrot se je dopoldne sestal s predstavniki Civilne zaščite, Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje, Gasilske zveze Celje in Poklicne gasilske enote Celje. Celje se pripravlja na prihodnje dni, ko bo verjetno obolelih vse več.



Po zadnjih uradnih podatkih je v Sloveniji 253 okuženih, trije pacienti so v enotah intenzivne nege, dva sta v kritičnem stanju.

Mestna občina Celje je že ustavila javni potniški promet, zaprla upravno stavbo, kjer je zagotovljeno le dežurstvo, zaprti so trgovine in lokali, šole in vrtci, zdaj bomo zaprli tudi vsa otroška igrišča. Tam, kjer igrišča nimajo ograd, moramo zaupati, da se občanke in občani zavedajo, kako škodljivo je lahko trenutno zadrževanje otrok in odraslih v skupinah. Predstavnik SB Celje dr. Andrej Strahovnik je na današnjem sestanku posebej poudaril, da nobena institucija ne more narediti toliko kot vsak posameznik sam z odgovornih obnašanjem in ravnanjem.