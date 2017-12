Odvetnik gasilcev: “Gre za sprenevedanje zavarovalnice”

Kot je znano, je zavarovalnica zavrnila zahtevek za odškodnino za štiri celjske poklicne gasilce, ki so bili novembra pred dvema letoma poškodovani ob nenadni eksploziji pod mostom v Čopovi ulici v Celju. Eksplozijo je povzročil požar odpadnih stvari, ki so jih neznanci pustili pod mostom. Zavarovalnica naj bi v razlagi zavrnitve zahtevka zapisala, da bi morali biti gasilci bolj previdni. Takšna odločitev zavarovalnice je povzročila ogorčenje in razočaranje med gasilci, da so se odločili o tem javno spregovoriti in opozoriti tudi državo na takšne anomalije.

Vodja 1. izmene, ki je bil tudi poškodovan kot vodja posredovanja, Aleš Gradišnik, je danes razložil časovnico dogajanja v takratni noči.

Kot je dejal, zavarovalnica ne razume taktike gasilskega dela. Bolj pazljivi in skrbni kot so gasilci bili v usodni noči, ne bi mogli biti. Zato je tak odziv zavarovalnice za gasilce nerazumljiv.

Vodstvo poklicne enote gasilce podpira, že pred leti jih je maksimalno zavarovalo, pravi direktor Janko Požežnik.

Predsednik Združenja poklicnih gasilcev Miran Korošak je prav tako ogorčen, zato opozarja, da je treba zaradi nevarnosti dela urediti kolektivno zavarovanje za vse gasilce, tudi prostovoljne.

Pravno gledano je stvar popolnoma enostavna, pa pravi odvetnik Boštjan Verstovšek. Zato bodo vložili tožbo in verjame, da jo bodo gladko dobili.

Kot še dodaja Verstovšek, naj bi po njegovih izkušnjah zavarovalnice kot po tekočem traku zavračale zahtevke predvsem iz razloga, ker upajo, da oškodovanci zaradi stroškov ne bodo bodo vlagali tožb.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA