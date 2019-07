Oficir na vratih, ljubček v »gartrožah«

Na počitnicah se tudi priložnostne ljubezenske avanture včasih zdijo kot velike srčne romance. Kdo bi Slatinčanom zameril, če jim je sproščen duh mondenega letovišča tu in tam zmešal glavo. Tako si je vsaj mislil Štef, dokler na vrata ljubezenskega gnezdeca ni jezno potrkalo. »Beži! To je moj mož,« je zastokala lepa gospa in golega ljubimca potisnila na balkon. Ker je nesrečnik mimogrede ujel še podatek, da gre za oficirja JLA, ki se ne loči od svoje pištole, seveda ni pomišljal, da ne bi skočil. Naravnost med trnje najlepših hotelskih vrtnic.

Kdaj se je to zgodilo, kdo je bil ta Štef in pod oknom katerega slatinskega hotela je pomendral vrtnice, pravzaprav ni pomembno. Na Slatinskem se je zgodba ohranila kot urbana legenda in ob njej se ljudje hahljajo še danes. Takšnih smešnih, prisrčnih, otožnih in posebnih utrinkov je v ljudskem spominu veliko. Robert Reich, ki zase najprej pove, da je pravi Slatinčan, je bil v duhu zbirateljstva nanje od nekdaj pozoren. Ko so se druga za drugo kot medene kapljice začeli obešati na njegovo Facebook stran Rogaška nekoč, je vedel, da se obeta medica posebne vrste. Po štirih letih pisanja, zlaganja in premlevanja je pred dnevi v domači Rogaški Slatini predstavil težko pričakovano lokalno in zdaj že vseslovensko knjižno uspešnico. Da bi morali kdaj predstavitev knjige iz knjižničnih prostorov prestaviti v večjo dvorano, se doslej še ni zgodilo.

