Ogled šentjurskih jaslic v Vatikanu

»Prvih jaslic iz otroštva se niti ne spomnim zares. Spomnim pa se topline, druženja in vseh tistih občutkov, ki mi jih motiv rojstva vedno znova prebudi,« pravi Klavdija Simler s Planine pri Sevnici. Vsestranska ustvarjalka ima nešteto talentov. Morda se jih največ združi ravno pri ustvarjanju jasličnih motivov. Letos se je njena mojstrovina uvrstila med najlepše jaslice, ki jih bodo razstavili v Vatikanu.

Če so bile v njenem otroštvu jaslice bolj ali manj božična kulisa, ob kateri so otroke še najbolj zanimali bomboni in čokoladice na dreveščku, je z leti nanje postajala vedno bolj pozorna. »Radam imam stvari, ki so drugačne, ki izstopajo iz varnega zavetja klasične ustaljenosti. Tudi to je lahko lepo, ampak zakaj bi se sprijaznili s samoumevnostjo nekaterih stvari? Pri vseh stvareh je dobro, če smo pripravljeni storiti dodaten korak.« In tako Klavdija s svojima deklicami že leta ustvarja najrazličnejše jaslice. »Težko se spomnim, iz česa vse še nismo izdelovale figuric. Najbolj običajna materiala sta seveda glina in les, ampak možnosti je res ogromno. Še posebej ko govorimo o recikliranih materialih. No, to je naše področje,« se nasmeje sogovornica. Na jaslice iz odpadnega blaga, praznih plastenk ali pregorelih sijalk verjetno ne pomislite ravno pogosto, a v Klavdijini delavnici so nastale kakšne še bolj nenavadne.

Klavdija Simler se je s svojimi jaslicami v tehniki pergamano letos uvrstila na najpomembnejšo razstavo jaslic na svetu. Te dni si je skupaj s polnim avtobusom rojakov razstavo tudi ogledala. Kot je dejala, je bilo nepozabno in ganljvo.

