Ognjeni zublji uničili gospodarsko poslopje

Danes ponoči je zagorelo v naselju Grušce, to je v občini Šentjur. Ogenj je izbruhnil v gospodarskem poslopju oziroma hlevu.

Kljub hitremu posredovanju prostovoljnih gasilcev PGD Dramlje, ki so jim pomagali še gasilci iz Lokarij, Ponikve in Šentjurja je požar stavbo popolnoma uničil. Gasilci so uspeli rešiti nekaj živali, a ne vseh.

Na kraju je ostala dežurna gasilska ekipa na požarni straži. Kriminalisti bodo danes opravili ogled pogorišča in ugotavljali vzrok požara. Višina škode še ni znana.

Foto: FB PGD Dramlje